CHARENTE RN 10 à Fontclaireau : Réfection d’un ouvrage d’art

La réfection d’un ouvrage d’art situé sur la commune de Fontclaireau nécessite :

du mercredi 21 novembre à 8 heures au vendredi 23 novembre 2012 à 18 heures :

le basculement de la circulation sur la RN 10 , sens Angoulême-Poitiers sur la voie de gauche de la chaussée opposée dont chaque voie est ouverte à un sens de circulation.

, sens Angoulême-Poitiers sur la voie de gauche de la chaussée opposée dont chaque voie est ouverte à un sens de circulation. la vitesse maximale autorisée est fixée à 90 km/h sauf au droit du basculement où la vitesse maximale est fixée à 50 km/h.

la fermeture de la bretelle de sortie de la RN 10 dans le sens Angoulême-Poitiers dans l’échangeur de Fontclaireau.

Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fond jaune. Ils sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 45 94 52 60.