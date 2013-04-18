CHARENTE : Mise aux normes de la RN 10 entre Mansle et Tourriers - commune de Maine de Boixe
Les travaux de reconfiguration de la bretelle de sortie de la RN10 dans le sens Angoulême/Poitiers nécessitent la mise en place de mesures temporaires d’exploitation suivantes :
- du vendredi 19 avril à 8h00 au mercredi 15 mai 2013 à 18h00 :
- sens Angoulême/Poitiers, fermeture à la circulation de la bretelle de sortie dans l’échangeur de Mansle Sud. Les usagers seront déviés en amont par la RD 40 et la voie de substitution latérale Est.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.45.94.52.60.
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