CHARENTE : Mise aux normes de la RN 10 entre Mansle et Tourriers - commune de Maine de Boixe

Les travaux de reconfiguration de la bretelle de sortie de la RN10 dans le sens Angoulême/Poitiers nécessitent la mise en place de mesures temporaires d’exploitation suivantes :

du vendredi 19 avril à 8h00 au mercredi 15 mai 2013 à 18h00 : sens Angoulême/Poitiers, fermeture à la circulation de la bretelle de sortie dans l’échangeur de Mansle Sud. Les usagers seront déviés en amont par la RD 40 et la voie de substitution latérale Est.

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La direction interdépartementale des routes Atlantique (district d’Angoulême) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.45.94.52.60.