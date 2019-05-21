CHARENTE-MARITIME : RN141 - Travaux de renouvellement de la chaussée (commune de Saintes)

La Direction Interdépartementale des Routes Atlantiques (DIRA) entreprend des travaux de renouvellement de la chaussée de la route nationale n°141 sur la commune de Saintes.

Ces travaux vont nécessiter les mesures d’exploitation suivantes :

du lundi 20 mai à 8h30 au mardi 28 mai à 17h : un basculement de circulation sur la chaussée du sens Royan vers Angoulême ; la fermeture de la bretelle de sortie de la RN141 sens Royan vers Angoulême dans l’échangeur « les Arcivaux » ; la fermeture de la bretelle d’entrée de la RN141 sens Royan vers Angoulême dans l’échangeur « les Arcivaux ».



les nuits du lundi 3 juin au mercredi 5 juin de 20h à 5h : la mise en place d’une circulation alternée à l’extrémité de la section à 2x2 voies .



les journées du mardi 4 juin de 5h à 20h et du mercredi 5 juin de 5h à 17h : neutralisation des voies de gauche.



Des perturbations sont à prévoir.

Des déviations locales sont mises en place pour les usagers de la RN141, qui sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation temporaire, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, ils sont

également invités à consulter le site internet Bison futé.