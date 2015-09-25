CHARENTE-MARITIME RN 237 - Travaux de réhabilitation du terre-plein central (La Rochelle)

En vue d’améliorer la sécurité des usagers, des travaux de réhabilitation du terre-plein central de la RN237 sont engagés sur le territoire de la commune de La Rochelle et nécessitent la mise en place de restrictions de circulation.

Afin de garantir la sécurité des usagers et des intervenants, des mesures temporaires d’exploitation seront mises en œuvre du lundi 28 septembre 2015 à 9h00 au vendredi 30 octobre 2015 à 16h00 :

sur la RN 237 sens Rochefort/Île de Ré : La circulation sur la voie de gauche sera interdite, sauf besoins du chantier. Les usagers circulent alors sur la voie de droite.

sur la RN 237 sens Île de Ré/Rochefort : La circulation sur la voie de gauche sera interdite, sauf besoins du chantier. Les usagers circulent alors sur la voie de droite.

La vitesse maximale autorisée est fixée à 70 km/h dans la zone des travaux (Annexe).

Annexe

Ces restrictions risquent d’occasionner des encombrements. Les usagers sont invités à la plus grande vigilance pour respecter scrupuleusement les intervenants sur la route et la signalisation routière.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé..