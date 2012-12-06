CHARENTE MARITIME RN 237 : fermeture de la bretelle de sortie de la RN 237 sur la commune de Puilboreau
Des travaux de réparation sur le réseau d’assainissement pluvial sur le territoire de la commune de Puilboreau nécessitent des restrictions de circulation :
Du Lundi 10 décembre 2012 de 8h30 à 17h et selon l’avancement des travaux le mardi 11 décembre 2012 8h30 à 17h :
- fermeture de la bretelle de sortie de la RN 237, sens Ile de Ré/Rochefort dans l’échangeur de "Treuil Moulinier".
Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation matérialisés par des panneaux à fond jaune.
Pour leur sécurité et celle des intervenants, ils sont vivement invités à renforcer encore leur vigilance et à faire preuve de la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.
La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) se tient à la disposition des usagers pour tout renseignement complémentaire au 05 46 98 32 30.
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