Charente-Maritime

Dans le cadre des travaux d’entretien de la chaussée du giratoire de "la Repentie", sur la RN 237, commune de La Rochelle :

De 20h à 5h la nuit du jeudi 4 juillet au vendredi 5 juillet 2013 :

la circulation sera fermée au niveau des bretelles d’accès et de sortie de la RN 237 vers et depuis le giratoire de "la Repentie"

Les usagers sont invités à suivre les itinéraires de déviation signalés par des panneaux à fond jaune et à renforcer leur vigilance en respectant strictement la règlementation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.46.98.32.30.