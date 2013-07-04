CHARENTE MARITIME - RN 237 à La Rochelle : Travaux dans le giratoire de "La Repentie"

Dans le cadre des travaux d’entretien de la chaussée du giratoire de "la Repentie", sur la RN 237, commune de La Rochelle :

De 20h à 5h la nuit du jeudi 4 juillet au vendredi 5 juillet 2013 :

  • la circulation sera fermée au niveau des bretelles d’accès et de sortie de la RN 237 vers et depuis le giratoire de "la Repentie"

Les usagers sont invités à suivre les itinéraires de déviation signalés par des panneaux à fond jaune et à renforcer leur vigilance en respectant strictement la règlementation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.46.98.32.30.

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