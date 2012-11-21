Dans le cadre des travaux d’entretien de la chaussée du giratoire de "la Repentie", sur la RN 237, commune de La Rochelle :

de 20h à 4h20 la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 novembre 2012 :

la circulation sera alternée au niveau du giratoire de "la Repentie"

au niveau du giratoire de "la Repentie" la circulation sera fermée au niveau des bretelles d’accès et de sortie de la RN 237 vers et depuis le giratoire de "la Repentie"

au niveau des bretelles d’accès et de sortie de la RN 237 vers et depuis le giratoire de "la Repentie" la circulation sera fermée au niveau des bretelles d’accès et de sortie du grand port Atlantique au sud du giratoire.

Les usagers sont invités à suivre les itinéraires de déviation signalés par des panneaux à fond jaune et à renforcer leur vigilance en respectant strictement la règlementation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.46.98.32.30.