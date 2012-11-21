CHARENTE MARITIME - RN 237 à La Rochelle : Travaux dans le giratoire de "La Repentie"

Dans le cadre des travaux d’entretien de la chaussée du giratoire de "la Repentie", sur la RN 237, commune de La Rochelle :

de 20h à 4h20 la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 novembre 2012 :

  • la circulation sera alternée au niveau du giratoire de "la Repentie"
  • la circulation sera fermée au niveau des bretelles d’accès et de sortie de la RN 237 vers et depuis le giratoire de "la Repentie"
  • la circulation sera fermée au niveau des bretelles d’accès et de sortie du grand port Atlantique au sud du giratoire.

Les usagers sont invités à suivre les itinéraires de déviation signalés par des panneaux à fond jaune et à renforcer leur vigilance en respectant strictement la règlementation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Saintes) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.46.98.32.30.

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