Charente-Maritime RN 150 : travaux de réparation de l’assainissement

La réparation de l’assainissement de la route sur la bretelle de sortie sur la RN150 dans l’échangeur de Saintes, dans le sens Royan vers Cognac, doit être réalisée.

Pour la sécurité des intervenants et des usagers, la bretelle de sortie sera fermée pendant les travaux, du 11 octobre 2010 à 8h00 au 15 octobre 2010 à 18h00.

Les usagers de la RN 150 en direction de Cognac sont déviés en direction Saintes-centre par la RN137 dans le sens Cognac vers Rochefort jusqu’à l’échangeur de « Voiville » entre la RN137 et la RN2150 où ils font demi-tour pour emprunter la RN137 en direction de Cognac.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à redoubler de prudence, en respectant scrupuleusement la signalisation.

Le district de Saintes est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.46.92.83.22.

Plans de situation des travaux

Plan de situation des travaux









Plan de la déviation

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