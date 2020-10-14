CHARENTE-MARITIME : RN 150 – travaux d’entretien de chaussée (commune de Saujon)

La direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) va réaliser des travaux de réfection de chaussée de la RN150, sur la commune de Saujon, pour garantir les conditions de sécurité et de confort des usagers.

Cette opération se déroulera du lundi 19 octobre 2020 à 9 heures au vendredi 6 novembre 2020 à 16 heures.

Ces travaux, qui sont organisés avec un phasage minimisant la gêne aux usagers, vont nécessiter les mesures d’exploitation suivantes :

Annexe

des basculements de circulation sur la chaussée du sens Royan vers Saintes ;

du 19 au 28 octobre , la fermeture des bretelles d’entrée et sortie de la RN150 sens Saintes vers Royan dans l’échangeur Saujon-centre ;

, la fermeture des bretelles d’entrée et sortie de la RN150 sens Saintes vers Royan dans l’échangeur Saujon-centre ; du 29 octobre au 6 novembre , la fermeture des bretelles d’entrée et sortie de la RN150 sens Saintes vers Royan dans l’échangeur de Saujon la Lande.

, la fermeture des bretelles d’entrée et sortie de la RN150 sens Saintes vers Royan dans l’échangeur de Saujon la Lande. Des déviations adaptées à la fermeture de chaque section seront mises en place pour les usagers de la RN150.

Des perturbations sont à prévoir.

Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation temporaire en place, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé.