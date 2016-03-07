CHARENTE MARITIME - RN 141 : Travaux de réhabilitation du réseau pluvial de la plate-forme routière (Chaniers)

Un chantier de réhabilitation du réseau pluvial de la plate-forme routière va débuter prochainement sur la RN141 dans la traversée des lieux-dits Bourrut et Font du Loup, sur la commune de Chaniers.

Les travaux se dérouleront du lundi 7 mars au vendredi 11 mars 2016. Dans l’éventualité de conditions météorologiques défavorables, ils pourront être reportés à la semaine suivante.

Afin de permettre la réalisation des travaux, les mesures d’exploitation suivantes seront mises en œuvre chaque jour entre 9h00 et 17h00 :

  • limitation de la vitesse à 50 km/h,
  • mise en place d’un alternat de circulation sur une longueur de 600 m, pouvant occasionner des perturbations importantes.

Les usagers seront informés par des panneaux de signalisation temporaires. Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont invités à consulter le site internet Bison futé.

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