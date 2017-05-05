CHARENTE MARITIME : RN 137 - Rocade de la Rochelle

La Direction Interdépartementale des Routes Atlantiques (DIRA) entreprend des travaux de chaussée sur la route nationale n°137 , rocade de La Rochelle, de l’échangeur du Moulin des Justices à la route départementale n°137 à Angoulins (cf annexe), dans le sens île de Ré vers Rochefort, à compter du :

mercredi 05 avril 2017 et pour une durée de 12 semaines.

Ces travaux comprennent la création d’une bande d’arrêt d’urgence et la pose de dispositifs de retenue visant à améliorer la sécurité des usagers, puis le renouvellement de la chaussée sur les

6,5 km.

Des incidences pour les usagers :

Du mercredi 05 avril au mercredi 24 mai 2017, la largeur des 2 voies sera réduite et la vitesse sera limitée à 70 km/h et une interdiction de dépasser sera mise en place pour tous les véhicules

de plus de 3,5 tonnes.

Du 02 mai au 24 mai 2017, l’accès à la RN137 à partir de la rue du Moulin des Justices sera fermé. Une déviation sera mise en place à partir du boulevard André Sautel par la RN237 en direction de l’île de Ré, pour demi-tour dans l’échangeur suivant et retour vers la RN137 (cf

annexe).

Du 06 juin au 23 juin, mise en place de basculements de circulation sur la chaussée du sens opposé, chaque nuit de semaine entre 20h00 et 6h30, ainsi que la fermeture de bretelles. De déviations seront mises en place localement.

Ces contraintes d’exploitation pourront occasionner des perturbations importantes, notamment

aux horaires de fort trafic.

Les usagers seront informés par des panneaux de signalisation temporaire. Pour préparer leurs

déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, ils sont invités à consulter le

site internet Bison futé.

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