CHARENTE-MARITIME : Manifestation - circulation très perturbée sur la RN237 et la RN11 autour de La Rochelle

Depuis 3h30 du matin, un blocage routier provoque à Lagord et sur la rocade autour de la Rochelle une circulation très difficile sur la RN11 et la RN237. Les manifestants laissent passer les véhicules légers et bloquent les poids lourds.

À 6h, Nicolas Basselier, Préfet de la Charente-Maritime, a décidé l’ouverture d’un Centre Opérationnel Départemental (COD).

Trois points de blocages sont signalés sur la RN237 :

Au niveau de Lagord, la bretelle d’entrée de la rocade vers Rochefort. Au niveau de Leclerc-Lagord (Fief Rose), circulation très difficile dans les deux sens, en direction de Rochefort et de l’île de Ré. Au niveau de Puilboreau, en direction de l’île de Ré.

Ces point de blocage génèrent d’importants ralentissements sur l’ensemble de l’agglomération et notamment sur la RN11.

Les poids lourds sont à l’arrêt. La circulation est particulièrement perturbée pour les véhicules légers. Il est fortement conseillé de privilégier le réseau secondaire et d’emprunter les routes départementales et communales. Évitez la rocade.