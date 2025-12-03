CHARENTE-MARITIME : installation de feux rouges à La Rochelle pour sécuriser la circulation des convois exceptionnels

Depuis plusieurs années, le nombre et les dimensions des convois exceptionnels à très grand gabarit en provenance du Port Atlantique La Rochelle sont en forte augmentation. Pour accompagner cette évolution et garantir un passage en toute sécurité sur la RN2537 et la RN537, la DIRA (Direction Interdépartementale des Routes Atlantique) et Port Atlantique La Rochelle ont engagé, depuis 2023, une série d’aménagements routiers structurants.

Une démarche progressive engagée dès 2023

Dans le prolongement de la création, en septembre 2023, d’une nouvelle sortie sud du Port dédiée aux transports exceptionnels, deux giratoires ont fait l’objet de « percées » permettant le passage de convois de très grande longueur (jusqu’à 90 m), de largeur ou de hauteur.

Ces travaux, réalisés et financés à 100 % par Port Atlantique La Rochelle, ont constitué la première étape d’un nouveau schéma logistique destiné à optimiser la desserte portuaire.

Des feux rouges clignotants installés sur deux points stratégiques

Pour compléter ces aménagements et renforcer la sécurité, des feux rouges clignotants ont été mis en service le 1er septembre 2025 à deux endroits stratégiques de la ville :

Au giratoire entre l’avenue Jean Guiton et la RN2537,

Sur la RN537, avant le pont de l’avenue Denfert-Rochereau.

Ces axes sont régulièrement empruntés par les convois exceptionnels rejoignant la rocade. En raison de leurs dimensions (jusqu’à 90 mètres de long, 4,5 mètres de large et 4,5 mètres de haut), ces convois ne peuvent souvent pas circuler comme les véhicules ordinaires. Ils sont alors contraints d’empiéter sur la voie opposée ou de prendre temporairement la circulation à contresens, entraînant une circulation contraire au Code de la route.

Pour éviter ces situations à risque, les autorités ont mis en place un système automatisé de feux rouges clignotants, activés uniquement lors du passage de ces convois exceptionnels. Les conducteurs de convoi sont en mesure de signaler leur présence et de sécuriser leur traversée, sans nécessiter l’intervention systématique des forces de l’ordre ou des agents de la DIR Atlantique.

Ainsi, avant d’emprunter les zones à risque, le conducteur du convoi exceptionnel active le système de feux rouges clignotants. Dès que ces feux s’allument, tous les autres usagers doivent impérativement s’arrêter. Une fois le convoi passé, les feux redeviennent inactifs et la circulation reprend son cours.

Pour les usagers, il s’agit désormais de rester vigilants et de respecter strictement ces nouveaux feux lorsqu’ils sont activés. L’arrêt au feu est obligatoire, sous peine de sanctions.

L’activation des feux a lieu soit le matin vers 6h00, soit le soir après 21h00, en jours ouvrés à l’exception du lundi matin. Ces convois passent en moyenne une fois par semaine, avec une fréquence pouvant devenir quotidienne en période de forte activité. La durée moyenne de passage d’un convoi est d’environ 15 minutes.

Un partenariat au service de la filière éolienne et du développement local

Cette opération, d’un montant d’environ 150 000 €, a été cofinancée à parts égales par la DIRA et Port Atlantique La Rochelle. Elle s’inscrit dans un partenariat renforcé entre les deux structures et dans la stratégie de développement du Port, qui fait de la filière éolienne l’un de ses axes majeurs.

Seul port en eau profonde de la façade atlantique, Port Atlantique La Rochelle est le 6e port français avec 6 terminaux (283 ha de domaine terrestre), totalisant 4475 mètres de quais reliés au réseau ferré national. Les îles de Ré et Oléron confèrent aux navires un accès protégé et rapide (45 minutes de pilotage). Avec un trafic total 2024 de 8,4 millions de tonnes, dont 3 millions de céréales, 3 millions de produits pétroliers raffinés, 760 000 tonnes de vracs agricoles ainsi que 470 000 tonnes de produits forestiers, Port Atlantique La rochelle est le 1er port français pour l’importation de produits forestiers et de pâte à papier, le 2e port français pour l’exportation de céréales et l’un des acteurs français majeur de l’éolien en mer.

Face à l’augmentation des convois et aux dimensions croissantes des composants d’éoliennes, ces aménagements constituent une étape essentielle pour améliorer la desserte routière du Port et garantir la sécurité des transports exceptionnels. Ils s’inscrivent pleinement dans les ambitions nationales de transition écologique et d’accompagnement des énergies renouvelables.