CHARENTE : Comité de pilotage RN141 Malvieille-Hiersac

La Préfète de la Charente a réuni ce jour un comité de pilotage ayant pour ordre du jour l’avancement de l’opération RN141 Malvieille-Hiersac et la concertation préalable prévue du 3 mai au 2 juin 2023.

Lors du précédent comité de pilotage, le cadre des études d’opportunité avait été présenté ; il s’agit à présent d’engager une phase de concertation publique préalable sur ce projet. Une étape indispensable pour la poursuite du processus réglementaire dans trois objectifs :

informer la population de la poursuite du projet ;

présenter les enjeux mis à jour et échanger sur les variantes ;

recueillir les points de vigilance et attentes des habitants et des usagers.

De nouvelles normes environnementales, liées à la sobriété foncière et aux émissions de gaz à effet de serre…, sont à prendre en compte pour justifier la raison d’intérêt public majeur du projet dans le cadre de l’autorisation environnementale. Dans cette perspective, une solution préférentielle et deux variantes alternatives seront présentées à la concertation du public. Il s’agit de trois variantes d’aménagement à 2x2 voies, dont une (l’aménagement sur place) prévoyant la traversée de Malvieille en 2x1 voies.

La préfète a tenu à rappeler que ce n’est pas parce que ces alternatives nouvelles sont proposées à la concertation qu’elles seront choisies, et encore moins qu’une quelconque décision aurait été prise en ce sens.

L’État maître d’ouvrage a conscience des engagements passés et concilie au mieux les exigences procédurales nouvelles et l’adaptation du projet aux attentes locales.