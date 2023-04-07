CHARENTE : Comité de pilotage RN141 Malvieille-Hiersac
La Préfète de la Charente a réuni ce jour un comité de pilotage ayant pour ordre du jour l’avancement de l’opération RN141 Malvieille-Hiersac et la concertation préalable prévue du 3 mai au 2 juin 2023.
Lors du précédent comité de pilotage, le cadre des études d’opportunité avait été présenté ; il s’agit à présent d’engager une phase de concertation publique préalable sur ce projet. Une étape indispensable pour la poursuite du processus réglementaire dans trois objectifs :
- informer la population de la poursuite du projet ;
- présenter les enjeux mis à jour et échanger sur les variantes ;
- recueillir les points de vigilance et attentes des habitants et des usagers.
De nouvelles normes environnementales, liées à la sobriété foncière et aux émissions de gaz à effet de serre…, sont à prendre en compte pour justifier la raison d’intérêt public majeur du projet dans le cadre de l’autorisation environnementale. Dans cette perspective, une solution préférentielle et deux variantes alternatives seront présentées à la concertation du public. Il s’agit de trois variantes d’aménagement à 2x2 voies, dont une (l’aménagement sur place) prévoyant la traversée de Malvieille en 2x1 voies.
La préfète a tenu à rappeler que ce n’est pas parce que ces alternatives nouvelles sont proposées à la concertation qu’elles seront choisies, et encore moins qu’une quelconque décision aurait été prise en ce sens.
L’État maître d’ouvrage a conscience des engagements passés et concilie au mieux les exigences procédurales nouvelles et l’adaptation du projet aux attentes locales.
Modalités de la concertation :
→ Pour s’informer :
Un dossier de concertation à disposition de tous dans les mairies et en téléchargement sur le site internet de la DREAL.
- Deux réunions publiques : le 3 et le 31 mai (18h00) à Hiersac
- Deux ateliers : 10 mai (18h00) à Saint-Saturnin sur la thématique mobilités/sécurité et le 11 mai (18h00) à Moulidars sur la thématique agriculture/environnement
- Des panneaux d’exposition : installés dans les mairies, ainsi que lors des réunions publiques, ils présentent les grandes lignes du projet.
→ Pour s’exprimer, donner un avis ou faire part d’une suggestion :
- En ligne sur le site internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine
- Les registres de concertation accessibles en mairies de Saint-Saturnin, d’Hiersac et de Moulidars
- Lors des réunions publiques et ateliers
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