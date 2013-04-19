CHARENTE, CHARENTE MARITIME, GIRONDE, VIENNE : Les préfectures lancent un appel à la vigilance des conducteurs !

Sur l’axe Nord-Sud entre Poitiers et Bordeaux, six accidents ont occasionné de gros dégâts sur les véhicules d’intervention de la DIR Atlantique, durant les quatre derniers mois, heureusement sans victime.

· Le premier : le mardi 18 décembre 2012, sur la RN10, sens Bordeaux-Poitiers, commune de Chaunay, a concerné un poids lourd qui est venu heurter la flèche lumineuse de rabattement ( FLR ), d’avertissement du dispositif de protection d’une entreprise travaillant en accotement.

· Le second, le samedi 22 décembre 2012, sur la RN10, sens Poitiers-Bordeaux, commune de Vivonne, a impliqué un poids lourd qui est venu percuter la flèche lumineuse d’urgence (FLU) d’avertissement protégeant du sur-accident un camion en cours de dépannage.

· Le troisième : le mercredi 2 janvier 2013, sur la RN10, sens Bordeaux-Poitiers, commune de Saint-Palais-de-Négrignac, a concerné un véhicule léger qui est venu heurter la FLU de position du dispositif de protection d’un dépanneur.

· Le quatrième : le mardi 19 février 2013, sur la RN141, sens Limoges-Angoulême, commune de Brie, a concerné un véhicule léger qui est venu heurter la FLU de position du dispositif de protection d’un poids lourd en panne et empiétant sur la voie de droite.

· Le cinquième : le mardi 26 mars 2013, sur la RN230 (rocade Est de Bordeaux), sens Bordeaux-Poitiers, commune d’Artigues-Près-Bordeaux, a concerné un poids lourd qui est venu heurter la FLR d’avertissement du dispositif de protection d’un chantier.

· Le sixième : le jeudi 4 avril 2013, sur la RN10, sens Bordeaux-Poitiers, commune de Croutelle, a concerné un poids lourd qui est venu toucher la FLR de position d’un chantier.

Lors de ces incidents, les agents de la DIR Atlantique ont fait preuve d’un grand professionnalisme.

Néanmoins, ces accidents alertent à nouveau sur le nécessaire respect des hommes et des femmes au travail sur la route. Chaque automobiliste, chaque chauffeur routier doit comprendre qu’ils sont très exposés et extrêmement vulnérables.

Téléchargez les communiqués de presse des préfectures de, de la