Canicule et fortes chaleurs
Tout savoir sur les recommandations de comportements et de prévention
- Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;
- Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;
- Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit, s’il fait plus frais) ;
- Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;
- Privilégiez les heures les plus fraiches pour sortir et, s’il fait chaud chez vous, passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée…) sans oublier le respect des mesures barrières pour se protéger de la Covid19 ;
- Évitez les efforts physiques ;
- Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, n’hésitez pas à demander de l’aide ;
En voiture et lors de longs trajets
- Ne jamais laisser une personne seule dans une voiture, en particulier un enfant car la température dans l’habitacle peut augmenter très vite ;
- Si possible, décalez votre trajet aux heures les moins chaudes ;
- Pensez à emporter de l’eau et un brumisateur pendant les trajets en voiture ;
- Arrêtez-vous régulièrement pour vous reposer et vous rafraîchir : sur certaines aires d’autoroute des fontaines à eau ou des zones de brumisation sont mises à votre disposition
En cas de signes d’alerte (crampes, fatigue inhabituelle, nausée, vomissements, maux de tête, … )
- Stoppez toute activité physique et mettez-vous au frais ;
- Buvez ;
- Rafraichissez-vous avec du linge humide, un brumisateur, une douche ;
- Appelez un médecin si les signes persistent au-delà d’1 heure ou s’aggravent ;
- Si vous voyez quelqu’un victime d’un malaise ou ayant des propos incohérents, appelez le 15.
Plus d’information sur le site du Ministère des Solidarités et de la santé,
ainsi que sur le https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/canicule-et-fortes-chaleurs-lancement-de-la-veille-saisonniere-et-rappel-des-gestes-a-adopter-par-tous.
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