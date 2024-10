Bienvenue à Virginie AUDIGÉ, nouvelle directrice de la DIR Atlantique

Notre engagement envers vous

Je suis honorée de m’adresser à vous en tant que nouvelle directrice de la Direction Interdépartementale des Routes Atlantique (DIRA). Notre mission est essentielle : assurer votre sécurité et votre confort sur les 622 km de routes nationales dont nous avons la charge dans six départements de la Nouvelle-Aquitaine

La DIRA s’engage à :

Garantir votre sécurité : C’est notre priorité absolue. Nous mettons tout en œuvre pour améliorer constamment la sécurité de nos routes. Optimiser la fluidité du trafic : Nous travaillons sans relâche pour réduire les congestions et faciliter vos déplacements. Innover pour mieux vous servir, notamment en matière environnementale : Nous visons à réduire notre impact écologique tout en maintenant la qualité de nos infrastructures.

Nos valeurs

Professionnalisme : Nos équipes sont expertes et dévouées à leur mission de service public. Des équipes sont en astreinte 7 jours sur 7, 24heures sur 24, afin d’apporter une réactivité maximale dans la gestion des événements routiers.

Ecoute et innovation : Nous cherchons constamment à améliorer nos pratiques pour mieux vous servir.

Notre objectif est de vous offrir un réseau routier sûr, fluide et respectueux de l’environnement. N’hésitez pas à nous faire part de vos observations. Votre sécurité et votre satisfaction sont notre raison d’être.

Appel pour la sécurité de nos agents

J’attire votre attention sur un sujet crucial : la sécurité de nos agents qui travaillent sur les routes.

La situation se dégrade depuis plusieurs années avec une augmentation du nombre d’accidents et de la gravité de ceux-ci. En 2023, nous avons déploré neuf accidents matériels et quatre intrusions dans des fermetures de voie. Cette année-là, le bilan humain a été très lourd avec trois agents de la DIRA blessés et un agent qui a perdu la vie. Par ailleurs, un agent de la DIRA a été agressé physiquement par un usager durant une intervention. Depuis le début de l’année 2024, nous déplorons déjà dix accidents matériels, deux intrusions dans une fermeture de voie et deux agents blessés.

Ces drames sont évitables. Pour cela : Respecter scrupuleusement le corridor de sécurité

Ralentir à l’approche des zones de travaux

Rester vigilants et attentifs en toutes circonstances

Votre comportement peut sauver des vies.

En vous remerciant,

Virginie Audigé

Directrice de la DIR Atlantique