AVRIL - Pont d’Aquitaine : Nouvelle fermeture pour travaux de maintenane

Afin de réaliser des travaux d’entretien, de maintenance et de contrôle du pont d’Aquitaine et de ses équipements, la circulation sera interdite sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Croix Rouge) et 4 (Labarde), dans les deux sens, ainsi que sur les pistes cyclables dans cette section,

  • chaque nuit de 21h à 6h :
    • du mercredi 9 avril à 21h au jeudi 10 avril 2014 à 6h,
    • du jeudi 10 avril à 21h au vendredi 11 avril 2014 à 6h.

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