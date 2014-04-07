AVRIL - Pont d’Aquitaine : Nouvelle fermeture pour travaux de maintenane
Afin de réaliser des travaux d’entretien, de maintenance et de contrôle du pont d’Aquitaine et de ses équipements, la circulation sera interdite sur la section de la rocade A630 comprise entre les échangeurs 2 (Croix Rouge) et 4 (Labarde), dans les deux sens, ainsi que sur les pistes cyclables dans cette section,
- chaque nuit de 21h à 6h :
- du mercredi 9 avril à 21h au jeudi 10 avril 2014 à 6h,
- du jeudi 10 avril à 21h au vendredi 11 avril 2014 à 6h.
Sur le même sujet
Trafic moyen journalier annuel 2024
Retrouvez la totalité des trafics 2024 sur le réseau de la DIR Atlantique.
17 février 2025
Trafic moyen journalier annuel 2023
Retrouvez la totalité des trafics 2023 sur le réseau de la DIR Atlantique.
21 février 2024