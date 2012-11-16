Autoroute A 63 - Travaux de réparations de chaussées entre les échangeurs 25 et 24 sur la commune de Cestas

Des travaux de réparations ponctuelles de la chaussée sur l’autoroute A63, sens Bayonne-Bordeaux sur la commune de Cestas nécessitent la mise en place de restrictions de circulation.

Du lundi 19 novembre à 23 heures au mardi 20 novembre 2012 à 4 heures :

Fermeture de l’autoroute A63, sens Bordeaux-Bayonne, entre les échangeurs 25 et 24 ainsi que sur la bretelle d’entrée de l’A63 dans l’échangeur 25.



Les usagers emprunteront les RD 214e3, RD 214, RD 1250 et RD 211 jusqu’à la bretelle d’entrée sur l’A63 sens Bordeaux-Bayonne dans l’échangeur 24. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

En cas de problèmes techniques ou météorologiques ces dispositions pourront être reconduites les nuits suivantes :

du mercredi 21 novembre à 23 heures au jeudi 22 novembre 2012 à 4 heures

ou

ou du jeudi 22 novembre à 23 heures au vendredi 23 novembre 2012 à 4 heures

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.