Annulation fermeture prévue la nuit du 7 au 8 mars 2023

En raison du mouvement de grève de ce jour, la fermeture du pont d’Aquitaine prévue la nuit du 7 au 8 mars est annulée.

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