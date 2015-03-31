ALIENOR 2 : Mise en service des 13 premiers PMV urbains

Depuis le 24 mars 2015, les premiers PMV (panneaux à messages variables) urbains sont rentrés en fonctionnement.

Ces PMV sont situés autour des échangeurs 4, 5, 6, 11, 20 et 26 de la rocade.

Cette mise en service s’inscrit dans le cadre de l’opération ALIENOR2 qui vise à moderniser l’information routière à destinations des usagers sur la rocade de Bordeaux et à ses abords.

Au total, c’est une cinquantaine de PMV au niveau des pénétrantes de la rocade de Bordeaux, à l’approche de chaque échangeur qui seront implantés.

L’objectif de ce déploiement est de donner aux usagers des informations :

relatives aux temps de parcours sur la rocade intérieure ou extérieure,

sur les incidents (accident, route coupée)

sur les événements importants en cours ou à venir (fermeture des ponts Aquitaine ou Chaban-Delmas, par exemple).

D’ici le début de l’année 2016, ce sont la totalité des échangeurs de la rocade qui devraient être équipés.

Cette opération d’intérêt public est cofinancée par l’État à 40%, Bordeaux-Métropole à 40% et le Conseil Général de la Gironde à 20%.