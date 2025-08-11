Alerte canicule : vigilance ROUGE en Gironde

Au vu des conditions météorologiques exceptionnelles, le département de la Gironde sera placé en vigilance ROUGE canicule à compter du lundi 11 août à 12h, et ce jusqu’au mardi 12 août à 6h minimum. Les températures pourraient dépasser les 43°C en journée, se maintenir à 29°C en soirée et aux alentours des 20°C la nuit.

Conformément au plan départemental de gestion de la canicule, le préfet de la Gironde, a informé l’ensemble des maires et a placé les services d’urgence, les services de secours et les associations de protection civile en pré-alerte. Il appelle chacun à la plus grande vigilance, notamment pour protéger les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments et les personnes isolées.

Par arrêté préfectoral, toute manifestation publique se tenant à l’extérieur ou dans des locaux non-climatisés sera interdite dès demain 12H et jusqu’à la fin de l’épisode caniculaire en vigilance rouge. Les feux d’artifices ne seront pas autorisés jusqu’à mardi 6H.

Le centre opérationnel départemental sera activé demain, lundi dès 9h. La secrétaire générale de la préfecture réunira la cellule départementale canicule demain, lundi à 10h pour s’assurer de la bonne mise en oeuvre du dispositif de prévention.

Par ailleurs, le département de la Gironde reste en risque très sévère pour les feux de forêt (niveau ORANGE / niveau 3 sur une échelle de 5). Les mesures de restriction et d’interdiction fixées par arrêté préfectoral du 7 août demeurent en vigueur.