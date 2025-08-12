Alerte canicule :Maintien de la vigilance ROUGE en Gironde
Au vu des conditions météorologiques exceptionnelles, le département de la Gironde reste placé en vigilance ROUGE canicule jusqu’au mercredi 13 août à 6h minimum.
Conformément au plan départemental de gestion de la canicule, le préfet de la Gironde, a informé l’ensemble des maires et a placé les services d’urgence, les services de secours et les associations de protection civile en alerte. Il appelle chacun à la plus grande vigilance, notamment pour protéger les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ou de troubles de la santé mentale, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments et les personnes isolées.
Par un nouvel arrêté préfectoral, toute manifestation publique, revendicative, festive, sportive ou commémorative se tenant à l’extérieur ou dans des établissements non-climatisés ou réfrigérés recevant du public, sera interdite jusqu’à la fin de l’épisode caniculaire en vigilance rouge. Les feux d’artifices seront également non-autorisés jusqu’à mercredi 6h au titre de l’épisode de canicule rouge.
Le centre opérationnel départemental restera activé demain et la cellule départementale canicule se réunira à nouveau demain à 10h.
|RISQUES
|CONSEILS DE COMPORTEMENT
|Chacun d’entre nous est menacé, même les sujets en bonne santé.
Le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ou de troubles de la santé mentale, les nourrissons, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments et les personnes isolées.
|En cas de malaise ou de troubles du comportement appelez un médecin.
Toutes les recommandations pour se protéger contre les fortes chaleurs sont consultables sur le site internet du ministère des affaires sociales et de la santé www.sante.gouv.fr et des services de l’État en Gironde www.gironde.gouv.fr.
Un numéro d’information est également à disposition du public : 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe).
Sur le même sujet
GIRONDE : A630 (Rocade de Bordeaux) - prolongation des fermetures de bretelles des échangeurs 17 (…)
jusqu'au vendredi 11 juillet 2025 à 6h
7 juillet 2025