Admissibilité du concours externe et interne 2026 d’agent d’exploitation principal (AEP)

Liste des candidats admissibles classés par ordre alphabétique :

Les épreuves d’admission (entretien devant le jury et épreuve pratique) auront lieu les 16, 17 et 18 juin 2026 à Bordeaux.

Une convocation sera envoyée à chaque candidat précisant le jour, le lieu et l’heure des épreuves.

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