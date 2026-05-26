Admissibilité du concours externe et interne 2026 d’agent d’exploitation principal (AEP)
Liste des candidats admissibles classés par ordre alphabétique :
Les épreuves d’admission (entretien devant le jury et épreuve pratique) auront lieu les 16, 17 et 18 juin 2026 à Bordeaux.
Une convocation sera envoyée à chaque candidat précisant le jour, le lieu et l’heure des épreuves.
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