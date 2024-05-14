Accident en intervention : parole de professionnels de la route
Découvrez le film de Jean-Xavier de Lestrade “Protéger des vies”, qui donne la parole à des professionnels de la route témoins et victimes d’un accident en intervention.
Solidarité avec tous ces professionnels, et remerciements à Vinnie Courdain, agent du CEI de La Rochelle, pour son courage et son témoignage poignant sur l’accident du 22 mai 2023 qui a vu la disparition de notre collègue Stéphane Testaud.
Protéger des vies (vidéo, durée : 5 h 17 min)
© Jean-Xavier DE LESTRADE
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