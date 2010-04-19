A630 Rocade de Bordeaux : transport routier exceptionnel

La Foire Internationale de Bordeaux 2010 s’associe à la célébration du centenaire de l’Aviation en Aquitaine, notamment par une exposition d’importance intitulée « La conquête du ciel », qui réunira une trentaine d’avions.

La dizaine d’avions les plus imposants sera acheminée par transport routier exceptionnel entre la zone aéroportuaire de Mérignac et le parc des expositions de Bordeaux.

L’encombrement du convoi impose d’emprunter la rocade extérieure de Bordeaux (A630) à contre-sens, de l’échangeur 11 à l’échangeur 4.

Pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants, cette section de la rocade extérieure sera interdite pour la circulation du convoi du mardi 20 avril 2010 à 23h00 au mercredi 21 avril 2010 5h00

Les usagers pourront accéder à la rocade intérieure au droit de chacun des échangeurs. La rocade extérieure sera progressivement réouverte à la circulation au fur et à mesure de l’avancement du convoi. Les usagers seront tenus informés par les panneaux à messages variables ( PMV ).

Le district de Bordeaux est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.56.87.74.00.

Plan des fermetures et des déviations

Plan des fermletures et des déviations

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