A630 - Rocade de Bordeaux - Échangeur 15 : Travaux préparatoires à la mise à 2x3 voies de la Rocade Ouest

Les travaux d’aménagement de l’échangeur n°15, réalisés dans le cadre de la mise à 2x3 voies de la rocade ouest de Bordeaux (A630), nécessitent des mesures d’exploitation temporaires afin de garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur le chantier.

Dans ce cadre, la circulation sera interdite du jeudi 22 à 21h00 au vendredi 23 mars 2012 à 6h00 :

sur la bretelle de sortie sens Bordeaux-Bayonne de l’échangeur n°26 (A63) (cf. Annexe 1) ;

sur la bretelle d’entrée sens Bordeaux-Bayonne de l’échangeur n°26 (A63) (cf. Annexe 2).

Les usagers sont informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade et une signalisation fixe implantée en amont. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

Les usagers seront invités à emprunter les itinéraires de déviation. En cas d’éventuels aléas météorologiques et/ou techniques non quantifiables, ces travaux seraient reportés la semaine suivante.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

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