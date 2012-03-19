A630 - Rocade de Bordeaux - Échangeur 15 : Travaux préparatoires à la mise à 2x3 voies de la Rocade Ouest

Les travaux d’aménagement de l’échangeur n°15, réalisés dans le cadre de la mise à 2x3 voies de la rocade ouest de Bordeaux (A630), nécessitent une modification temporaire des mesures d’exploitation afin de garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur le chantier. Ces mesures se traduisent par :

Des fermetures de bretelles d’accès et de sortie

La circulation sera interdite du mercredi 21 à 21h00 au jeudi 22 mars 2012 à 6h00 :

sur la bretelle de sortie sens Bayonne-Bordeaux de l’échangeur 26 (A63) (Annexe 1) ;

; sur la bretelle d’entrée sens extérieur de l’échangeur 15 (A630) (Annexe 2).

Les usagers seront invités à emprunter les itinéraires de déviation. En cas d’éventuels aléas météorologiques et/ou techniques non quantifiables, ces travaux seraient reportés la semaine suivante.

Un abaissement des limitations de vitesse pendant les 6 prochains mois :

Dans le sens Bayonne-Bordeaux sur A63, la vitesse de circulation sera limitée à 70km/h entre les échangeurs n°26 (A63) et n°15 (A630) - (Annexe 3) ;

; Dans le sens Bordeaux-Bayonne sur A63, la vitesse de circulation sera limitée à 90km/h entre les échangeurs n°15 (A630) et n°26 (A63) - (Annexe 3).

Une réduction de la largeur des voies jusqu’au mercredi 31 décembre 2012 :

Sur A63 dans le sens Bordeaux-Bayonne, la voie de gauche est réduite à 3,20 mètres ;

Sur A63 dans le sens Bayonne-Bordeaux, la voie de droite est réduite à 3,30 mètres et la voie de gauche est réduite à 3,00 mètres.

Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade et une signalisation fixe implantée en amont. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

Pour mémoire :

Les travaux d’aménagements de l’échangeur n°15 consistent :

sur A63 sens Bayonne vers Bordeaux à la réalisation d’une 3ème voie à partir de l’échangeur 26 puis d’une 4ème voie à partir de « Canteranne » et à l’aménagement du terre plein central ;

sur la bretelle reliant A63 sens Bayonne vers Bordeaux à la rocade extérieure à l’élargissement de 1 à 3 mètres de la bande d’arrêt d’urgence ;

sur la rocade A630 à la création de voies d’entrecroisement sens intérieur et extérieur entre les échangeurs n°15 et n°16.

Les travaux préparatoires prévoient la mise en œuvre de la signalisation horizontale temporaire matérialisant la réduction de largeur des voies de circulation, la pose de la signalisation verticale temporaire, la mise en place de séparateurs de voies et la dépose des candélabres.

Contact Presse :

DIRA : Sylvie BONSON : 05 57 81 65 13

Préfecture : Sophie BILLA : 06 07 62 05 99

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