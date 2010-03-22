A630 - Rocade bordelaise : fermeture de la piste cyclable entre le Pont d’Aquitaine et l’échangeur 3 sens intérieur

Dans le cadre des travaux de construction du Centre d’Ingénierie et de Gestion du Trafic ( CIGT ) à Lormont, les réseaux extérieurs doivent être raccordés au nouveau bâtiment.

Les travaux sont réalisés du 22 au 26 mars 2010.

La piste cyclable située le long de la rocade intérieure (A630) entre le Pont d’Aquitaine et l’échangeur N°3 est fermée à la circulation pendant toute la durée des travaux.

Une déviation est mise en place pour permettre aux cyclistes de circuler sur la piste cyclable le long de la rocade extérieure où la circulation sera temporairement à double sens. Les usagers sont informés de la fermeture et guidés vers la déviation par des panneaux situés aux abords de la piste.

Le district de Bordeaux est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00

Plan de situation

A630 - Plan de situation

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