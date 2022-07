A630 - Fermeture du pont d’Aquitaine à la circulation

Au cours de l’année 2009, la Direction Interdépartementale des Routes Atlantique a engagé une première tranche de travaux de mise en sécurité des accès aux zones de maintenance et des refuges du pont d’Aquitaine. Ces travaux consistent notamment en la réparation et mise aux normes des plates-formes, garde-corps ainsi qu’au démontage et à la reconstruction des zones de refuges pouvant recevoir les usagers.

Ces travaux de mise en sécurité sont indispensables tant pour garantir la sécurité des usagers que celle des agents de la DIR Atlantique et des intervenants lors d’opérations de maintenance et d’entretien du Pont. La poursuite de cette première phase ainsi que le lancement d’une deuxième tranche sont programmés cette année.

Ces travaux nécessitent notamment des approvisionnements de matériels et de matériaux à l’aide d’engins de manutention de forte capacité. Ces interventions seront réalisées hors circulation pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants.

Le pont d’Aquitaine sera fermé dans les deux sens de circulation

du mercredi 28 avril 21 heures au jeudi 29 avril 6 heures.

En cas de conditions météorologiques défavorables, cette opération serait reprogrammée le lendemain.

Les usagers seront informés par les panneaux à messages variables et invités à emprunter la rocade dans l’autre sens pour rejoindre leur destination.

La piste cyclable du sens intérieur sera fermée du 26 avril au 31 mai.

Le centre d’exploitation et d’intervention de Lormont, du district de Bordeaux, en charge de la pose et de la maintenance de la signalisation assurera la fermeture d’accès au pont d’Aquitaine.

Le district de Bordeaux est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00

Téléchargez le

Contacts Presse

Jean-Pierre BEYNEIX

Tél 05 57 81 65 13

DIR Atlantique, Chargé de communication

Sophie BILLA : 06 07 62 05 99 Préfecture de la Gironde, Bureau de la Communication Interministérielle Tél 05 56 90 60 18 - Fax 05 56 90 60 30 Mél : communication@gironde.pref.gouv.fr