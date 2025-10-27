A63 : Travaux de régénération de chaussée entre les PR 20 et 15

Travaux de régénération de chaussée entre les PR 20 et 15

Rabotage de la chaussée existante sur 9,5 cm,

Purges localisées entre 8 et 12 cm

Application nouvelle chaussée (7 cm de BBSG et 2,5 cm de BBTM)

Exploitation

Fermeture A63 entre les échangeurs n°23 et n°24, sens Bayonne-Bordeaux (cf arrêté en pièce jointe), Chaque nuit de 21h00 à 6h00, du lundi 27 octobre 2025 à 21h00 au vendredi 31 octobre 2025 à 6h00 Nuit du vendredi 31 octobre 2025 à 22h00 au samedi 1er novembre 2025 à 9h00 Chaque nuit de 21h00 à 6h00, du lundi 3 novembre 2025 à 21h00 au mercredi 5 novembre 2025 à 6h00



Lors des fermetures de l’A63 entre les échangeurs 23 et 24, déviation de l’ensemble du trafic par la RD 1250 (cf plan déviation en pièce jointe).

Entreprise travaux