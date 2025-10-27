A63 : Travaux de régénération de chaussée entre les PR 20 et 15

Travaux de régénération de chaussée entre les PR 20 et 15

  • Rabotage de la chaussée existante sur 9,5 cm,
  • Purges localisées entre 8 et 12 cm
  • Application nouvelle chaussée (7 cm de BBSG et 2,5 cm de BBTM)

Exploitation

  • Fermeture A63 entre les échangeurs n°23 et n°24, sens Bayonne-Bordeaux (cf arrêté en pièce jointe),
    • Chaque nuit de 21h00 à 6h00, du lundi 27 octobre 2025 à 21h00 au vendredi 31 octobre 2025 à 6h00
    • Nuit du vendredi 31 octobre 2025 à 22h00 au samedi 1er novembre 2025 à 9h00
    • Chaque nuit de 21h00 à 6h00, du lundi 3 novembre 2025 à 21h00 au mercredi 5 novembre 2025 à 6h00

Lors des fermetures de l’A63 entre les échangeurs 23 et 24, déviation de l’ensemble du trafic par la RD 1250 (cf plan déviation en pièce jointe).

Entreprise travaux

  • Entreprise COLAS Grands Travaux Floirac pour la chaussée
  • Entreprise Aximum (sous-traitant Colas) pour le marquage temporaire chantier
  • Entreprise Signature pour la signalisation horizontale commandée par la DIR Atlantique
  • Entreprise DEKRA en tant que coordonnateur sécurité
  • DIR Atlantique, District de Gironde/CEI de Mios pour les balisages et suivi chantier

