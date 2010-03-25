A63 - Réfection des joints de transition du pont supportant l’autoroute au droit de cestas

Compte tenu des faiblesses mécaniques constatées avec la rupture de l’un d’entre eux à la fin de l’année 2009, les joints de transition du pont supportant l’autoroute A 63 au droit de la commune de Cestas doivent être replacés dans le cadre du programme d’entretien 2010.

Ces travaux nécessitent des nuits d’interventions de 21h à 5h en semaine,

entre le mercredi 24 mars au soir et le jeudi 1er avril 2010 au matin.

Pour la sécurité des usagers et des intervenants, les travaux nécessitent d’interdire la circulation sur la section concernée par les interventions. La coupure a lieu par sens de circulation au droit de l’échangeur n°25.

Une déviation est mise en place empruntant les bretelles de l’échangeur et le réseau départemental.

Les usagers sont informés des travaux et de la fermeture par les panneaux à messages variables ( PMV ).

Le district de Bordeaux est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.56.87.74.00

Plan de situation

Plan de situation - travaux A63

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