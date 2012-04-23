Des travaux de renforcement de la chaussée du giratoire « Carcot » sur la commune de Bègles, voie communautaire accessible par l’échangeur n°20 de la rocade A630 sens intérieur, nécessitent la mise en place de restrictions de circulation.

Dans ce contexte, du lundi 23 avril 2012 au vendredi 27 avril 2012, la voie de tourne à gauche de la bretelle de sortie de la rocade intérieure A630 dans l’échangeur n°20 sera fermée à la circulation, chaque nuit de 21h00 à 6h00.

La pose et la maintenance de la signalisation ainsi que les déviations à mettre en oeuvre sont assurées par la CUB sur le réseau communautaire et la DIR Atlantique pour les interventions sur la bretelle de sortie de la rocade intérieure A630 dans l’échangeur n°20.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

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