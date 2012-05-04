A 630 - Rocade de Bordeaux : Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°10

Afin de permettre la réalisation de travaux de réparation d’un équipement de comptage dans la bretelle d’entrée de l’échangeur 10 « le Pichet », sens intérieur, la circulation sera interdite dans cette bretelle :

  • du mercredi 9 mai 2012 à 21h00 au jeudi 10 mai 2012 à 6h00

Les usagers seront déviés par la rocade extérieure puis emprunteront la sortie de l’échangeur 11b (Mérignac-Aéroport) pour retrouver la rocade intérieure (voir plan).

La pose et la maintenance de la signalisation ainsi que les déviations à mettre en oeuvre seront assurées la direction interdépartementale des routes Atlantique.

La DIR Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

 
Téléchargez

le communiqué de presse pdf - 53.5 kio

,

Plan déviation par l'échangeur 11 pdf - 100.3 kio

Partager la page

S'abonner

Sur le même sujet

Trafic moyen journalier annuel 2025

  • Trafic routier

23 février 2026

Trafic moyen journalier annuel 2024

Retrouvez la totalité des trafics 2024 sur le réseau de la DIR Atlantique.

  • Trafic routier

17 février 2025

Trafic moyen journalier annuel 2023

Retrouvez la totalité des trafics 2023 sur le réseau de la DIR Atlantique.

  • Trafic routier

21 février 2024

La DIR Atlantique met ses comptages routiers en ligne

  • Trafic routier

27 novembre 2023

Haut de page