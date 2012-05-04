A 630 - Rocade de Bordeaux : Fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°10
Afin de permettre la réalisation de travaux de réparation d’un équipement de comptage dans la bretelle d’entrée de l’échangeur 10 « le Pichet », sens intérieur, la circulation sera interdite dans cette bretelle :
- du mercredi 9 mai 2012 à 21h00 au jeudi 10 mai 2012 à 6h00
Les usagers seront déviés par la rocade extérieure puis emprunteront la sortie de l’échangeur 11b (Mérignac-Aéroport) pour retrouver la rocade intérieure (voir plan).
La pose et la maintenance de la signalisation ainsi que les déviations à mettre en oeuvre seront assurées la direction interdépartementale des routes Atlantique.
La DIR Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
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