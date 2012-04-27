A 630 - Rocade de Bordeaux : Fermeture de la bretelle d’entrée 2 de l’échangeur n°20

Afin de réaliser des travaux d’aménagement de la voirie et des accès au centre commercial Rives d’Arcins sur la commune de Bègles, la circulation sera interdite sur la bretelle d’entrée 2 de l’échangeur 20 de la rocade extérieure du :

mercredi 2 mai 2012 à 8h00 au vendredi 1er juin 2012 à 17h00

Les usagers seront déviés par la rue des Frères Lumières, la route de Courrejan et la bretelle d’entrée 1 de l’échangeur 20 de la rocade extérieure.

La pose et la maintenance de la signalisation ainsi que les déviations à mettre en oeuvre seront assurées par la CUB ou son délégataire. La DIR Atlantique assureront la fermeture de la bretelle d’entrée.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

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