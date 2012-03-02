A 630 - Rocade de Bordeaux - Echangeur 9 : Extension du réseau du tramway. Construction d’un passage supérieur sur la rocade

Dans le cadre de l’extension de la ligne A du tramway, des travaux de construction d’un ouvrage de franchissement de la rocade A630 au niveau de l’échangeur n°9 nécessitent la fermeture de la rocade sur 600 mètres.

Ce chantier comporte six phases qui s’étaleront de mars à octobre 2012.

Les deux premières phases de ces travaux consistent à la mise en place d’une passerelle permettant aux personnels du chantier d’accéder au Terre Plein Central, à la pose de dispositifs de retenue temporaires, et à la mise en oeuvre de la signalisation horizontale temporaire matérialisant la réduction de largeur des voies de circulation.

Pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants sur le chantier, la circulation sera interdite au niveau de l’échangeur n°9 « Mérignac-Capeyron – Le Haillan » :

en sens extérieur (Nord vers le Sud) du lundi 5 mars 2012 à 21 h au mardi 6 mars 2012 à 6 h.

en sens intérieur (Sud vers le Nord) du mardi 6 mars 2012 à 21 h au mercredi 7 mars 2012 à 6 h

Durant la période des travaux, les usagers sont invités à emprunter les itinéraires de déviation jalonnés par des panneaux à fond jaune (voir plans ci-après).

Du lundi 5 mars 2012 à 6h au mercredi 10 octobre à 6h, sur la rocade au niveau de la zone des travaux :

La vitesse de circulation est limitée à 70km/h.

les largeurs des voies de circulation sont réduites à 3 mètres pour la voie de gauche et à 3,20 mètres pour la voie de droite.

Les usagers sont informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade et une signalisation fixe implantée en amont. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05.56.87.74.00.

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