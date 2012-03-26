A 630 - Rocade de Bordeaux : Échangeur 15 : Travaux préparatoires à la mise à 2x3 voies de la Rocade Ouest

La circulation sera interdite du lundi 26 à 21h00 au mardi 27 mars 2012 à 6h00 :

sur la bretelle de sortie sens Bayonne-Bordeaux de l’échangeur n°26 (A63) (cf Annexe 1) ;

sur la bretelle d’entrée sens Bayonne-Bordeaux de l’échangeur n°26 (A63) (cf Annexe 2) ;

sur la bretelle d’entrée sens extérieur de l’échangeur n°15 (A630) (cf Annexe 3).

Des itinéraires de déviation seront mis en place.

Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade et une signalisation fixe implantée en amont. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

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