A 630 - Rocade de Bordeaux : Échangeur 15 : Travaux préparatoires à la mise à 2x3 voies de la Rocade Ouest

La circulation sera interdite du lundi 26 à 21h00 au mardi 27 mars 2012 à 6h00 :

  • sur la bretelle de sortie sens Bayonne-Bordeaux de l’échangeur n°26 (A63) (cf Annexe 1) ;
  • sur la bretelle d’entrée sens Bayonne-Bordeaux de l’échangeur n°26 (A63) (cf Annexe 2) ;
  • sur la bretelle d’entrée sens extérieur de l’échangeur n°15 (A630) (cf Annexe 3).

Des itinéraires de déviation seront mis en place.

Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade et une signalisation fixe implantée en amont. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.

 
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le communiqué de presse pdf - 53.5 kio


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Annexe 1 - Plan de déviation travaux du 26 au 27 mars 2012 pdf - 558.8 kio


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Annexe 2 - Plan de déviation travaux du 26 au 27 mars 2012 pdf - 550.1 kio


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Annexe 3 - Plan de déviation travaux du 26 au 27 mars 2012 pdf - 557.5 kio

 

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