9 sept 2011 - Gironde : fermeture de nuit de la rocade de Bordeaux entre les échangeurs 22 et 19

L’état de la chaussée de la rocade intérieure de Bordeaux entre les échangeurs 21 (avec l’autoroute A631 – voie sur berges) et 19 (avec l’autoroute A62 – Toulouse) nécessite sa réfection.

Ces travaux financés par l’État sont programmés du 12 au 30 septembre 2011.

Pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants pendant les travaux, la circulation sera interdite sur la rocade intérieure à partir de l’échangeur n°22 (rive droite du pont F. MITTERRAND) chaque nuit du lundi à 21heures au vendredi à 6 heures :

les usagers de la rocade intérieure ou voulant accéder à la rocade intérieure par les échangeurs n°22 et n°21 seront déviés par la rocade extérieure pour rejoindre leur destination ;

les usagers voulant accéder à la rocade intérieure dans l’échangeur n°20 seront déviés par le réseau communautaire jusqu’à l’échangeur n°18 (Pont de la Maye).

L’accès à l’autoroute A631 depuis le quai Wilson sera également fermé : les usagers seront déviés jusqu’à l’échangeur n°20 par la voirie communautaire.

Les usagers seront informés de ces conditions temporaires de circulation par les panneaux à messages variables de la rocade et une signalisation fixe implantée en amont.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers seront invités à renforcer encore leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la réglementation signalée.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour toute information 05 56 87 74 00.

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