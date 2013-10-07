6 septembre 2013 : Le tribunal de Bordeaux a rendu son verdict…

Le 6 septembre 2013, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné le chauffeur d’un ensemble routier portugais à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve et a prononcé l’annulation de son permis de conduire assortie d’une interdiction d’en solliciter la délivrance pendant une période de 10 ans.

Ci-dessous la traduction de ce texte en Espagnol, Roumain, Anglais, Allemand et Portugais :

 El 6 de septiembre, el juzgado correccional de Burdeos, ha condenado el chofer de un camion portugues a una pena de tres años de carcel indulto de un año de prueba y pronuncio la cacelacion de su licencia de conducción durante un periodo de 10 años.
 In data de 6 septembrie 2013, Tribunalul corectional din Bordeaux a condamnat soferul unui ansamblu rutier portughez la 3 ani de inchisoare, din care 1 an de suspendare de proba si a pronuntat anularea permisului sau de conducere, insotita de interzicerea eliberarii unui nou permis pentru o perioada de 10 ani.
 A Portuguese haulage firm employee was sentenced to 3 years’ emprisonment by the Bordeaux Magistrates’Court on Sept. 06 2013.
Besides, the lorry driver was given a 1 year suspended sentence and he’s on probation. He had his driving licence cancelled and he won’t be able to get it back for 10 years.
 Am 6. September 2013 hat das Strafgericht von Bordeaux den Fahrer eines portugiesischen Lastzuges zu einer Mühe(Strafe) von 3 Verhaftungsjahren verurteilt, darunter ein Jahr eines Aufschubes mit Bewährung abstimmt und die Annullierung seines Untersagungsführerscheines ausgesprochen hat, die Erleichterung(Befreiung) darum während einer Periode von 10 Jahren zu ersuchen.
 No dia 6 de setembro 2013, o tribunal penal de Bordéus condanou o motorista de um camiaõ português à 3 anos de prisaõ com um ano de suspenso e posta à prova, e pronunciou a anulaçaõ da carta de conduçaõ ,assim como a interdicaõ de o obter novamente durante 10 anos.

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