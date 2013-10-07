6 septembre 2013 : Le tribunal de Bordeaux a rendu son verdict…
Le 6 septembre 2013, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné le chauffeur d’un ensemble routier portugais à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve et a prononcé l’annulation de son permis de conduire assortie d’une interdiction d’en solliciter la délivrance pendant une période de 10 ans.
Ci-dessous la traduction de ce texte en Espagnol, Roumain, Anglais, Allemand et Portugais :
|El 6 de septiembre, el juzgado correccional de Burdeos, ha condenado el chofer de un camion portugues a una pena de tres años de carcel indulto de un año de prueba y pronuncio la cacelacion de su licencia de conducción durante un periodo de 10 años.
|In data de 6 septembrie 2013, Tribunalul corectional din Bordeaux a condamnat soferul unui ansamblu rutier portughez la 3 ani de inchisoare, din care 1 an de suspendare de proba si a pronuntat anularea permisului sau de conducere, insotita de interzicerea eliberarii unui nou permis pentru o perioada de 10 ani.
|A Portuguese haulage firm employee was sentenced to 3 years’ emprisonment by the Bordeaux Magistrates’Court on Sept. 06 2013.
Besides, the lorry driver was given a 1 year suspended sentence and he’s on probation. He had his driving licence cancelled and he won’t be able to get it back for 10 years.
|Am 6. September 2013 hat das Strafgericht von Bordeaux den Fahrer eines portugiesischen Lastzuges zu einer Mühe(Strafe) von 3 Verhaftungsjahren verurteilt, darunter ein Jahr eines Aufschubes mit Bewährung abstimmt und die Annullierung seines Untersagungsführerscheines ausgesprochen hat, die Erleichterung(Befreiung) darum während einer Periode von 10 Jahren zu ersuchen.
|No dia 6 de setembro 2013, o tribunal penal de Bordéus condanou o motorista de um camiaõ português à 3 anos de prisaõ com um ano de suspenso e posta à prova, e pronunciou a anulaçaõ da carta de conduçaõ ,assim como a interdicaõ de o obter novamente durante 10 anos.
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