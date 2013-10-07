6 septembre 2013 : Le tribunal de Bordeaux a rendu son verdict…

Le 6 septembre 2013, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné le chauffeur d’un ensemble routier portugais à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve et a prononcé l’annulation de son permis de conduire assortie d’une interdiction d’en solliciter la délivrance pendant une période de 10 ans.

Ci-dessous la traduction de ce texte en Espagnol, Roumain, Anglais, Allemand et Portugais :