4ème Journée pour la sécurité du personnel intervenant sur les routes nationales et les autoroutes

Mercredi 18 octobre 2023, les gestionnaires des réseaux autoroutiers de Gironde, Atlandes, A’LIENOR, VINCI Autoroutes et la Direction Interdépartementale des Routes Atlantiques, organisent en collaboration avec la Préfecture de la Gironde, les forces de l’ordre et la Fondation VINCI Autoroutes, une action commune de sensibilisation au risque professionnel sur la route. Grâce à un partenariat avec la Ville de Bordeaux, une exposition et des animations seront proposées de 10h à 16h sur les quais de la Garonne, devant la maison Écocitoyenne. En fédérant les principaux acteurs de la Sécurité Routière, cette journée vise à rappeler les principes d’une conduite responsable, à commencer par la règle du corridor de sécurité conçue pour protéger le personnel en intervention sur les routes et autoroutes.

Hommes en jaune, en orange ou en bleu : les agents à l’honneur

Alors qu’ils sont là pour assurer la sécurité des conducteurs sur la route et l’autoroute, la vie des agents autoroutiers en intervention est encore trop souvent mise en danger par des conducteurs peu concentrés sur la conduite ou peu respectueux du Code de la route. Le 22 mai dernier, c’est un agent de la Direction Interdépartementale des Routes Atlantiques qui perdait la vie près de La Rochelle.

Ce terrible accident met en lumière les risques bien réels auxquels sont exposés quotidiennement ces anges-gardiens alors qu’ils sont formés pour intervenir en toute sécurité, selon des procédures éprouvées. Quel que soit le réseau concerné, ces professionnels constatent encore de trop nombreux comportements dangereux : somnolence et inattention au volant, non-respect des distances de sécurité, des vitesses autorisées ou du corridor de sécurité.

Cette règle, intégrée au Code de la route depuis septembre 2018, vise pourtant à mieux protéger le personnel en intervention sur route, voie rapide ou autoroute en instaurant autour d’eux un périmètre de sécurité puisqu’elle oblige les conducteurs à s’écarter à l’approche d’un véhicule d’intervention (fourgon de patrouilleur, dépanneur, véhicule de gendarmerie… ). Le non-respect de cette règle est sanctionné par une amende forfaitaire de 135 € et d’une perte de points.

Cette année, les patrouilleurs seront de nouveau sur le devant de la scène à l’occasion de cette journée, partageant leurs expériences, informant sur les difficultés qu’ils rencontrent et rappelant l’importance de la vigilance et du respect du Code de la route au volant. De manière symbolique, des fourgons endommagés seront mis en avant pour illustrer concrètement les risques auxquels ils sont confrontés au quotidien pour assurer notre sécurité sur les routes.

Des animations variées

De 10h à 16h, de nombreux ateliers gratuits seront proposés par les organisateurs :

Perle Bouge, qui s’est reconstruite par le sport après un accident routier, témoignera auprès du grand public. Elle mettra en lumière les conséquences dévastatrices des accidents routiers et sensibilisera les participants aux réalités tragiques qui peuvent découler d’une imprudence au volant. Son histoire nous rappelle l’importance de la vigilance sur la route ;

Des expériences de réalité virtuelle présentées par la Fondation VINCI Autoroutes, la Direction Interdépartementale des Routes, pour vivre le quotidien d’un patrouilleur comme si vous y étiez, que ce soit au volant de son fourgon ou en intervention ;

Des présentations du corridor de sécurité pour expliquer cette règle et le comportement à adopter à proximité d’un véhicule en intervention, que ce soit pour un incident, un accident ou simplement des opérations d’entretien.

Des fourgons heurtés seront stratégiquement positionnés à proximité des stands pour démontrer aux visiteurs les dangers auxquels sont confrontés les patrouilleurs et leurs véhicules d’intervention sur nos routes et à l’importance du respect du corridor de sécurité.

La présence également d’un fourgon connecté du réseau VINCI Autoroutes montrera comment la technologie peut renforcer la sécurité du personnel en intervention. Conçu et développé pour les agents autoroutiers du réseau VINCI Autoroutes, ce fourgon est un véritable concentré de technologies. Doté d’une caméra ayant une vision 360° sur le trafic routier, il intègre également un système d’alerte sonore lorsque qu’un conducteur dévie de sa trajectoire. Par ailleurs, les images sont directement remontées au PC Sécurité pour fluidifier la remontée d’informations en temps réel. Ce dispositif contribue également à renforcer la prévention des heurts de fourgon grâce à une application sur le smartphone de l’agent en intervention.

À travers ces différents ateliers, l’objectif est de sensibiliser le grand public à la sécurité du personnel d’intervention, que ce soit lors de leurs trajets professionnels ou personnels. Cette journée offre également aux entreprises l’occasion de rencontrer les acteurs engagés au quotidien pour la sécurité routière.

La sécurité routière à l’honneur le 18 octobre au niveau européen