27 juin 2011 - Fermeture de nuit du pont d’aquitaine pour travaux d’entretien courant et de mise en sécurité des accès

Campagne de contrôle et de nettoyage du pont d’Aquitaine et des deux pistes cyclables.

Le pont d’Aquitaine et ses pistes cyclables seront fermés à la circulation dans les deux sens de circulation, de 21 à 6h les nuits du 29 au 30 juin et du 30 juin au 1er juillet 2011.

Les usagers seront déviés par la rocade dans le sens de circulation opposé pour rejoindre leur destination.

La signalisation temporaire de déviation au voisinage du Pont d’Aquitaine sera complétée par une

information sur les panneaux à messages variables implantés sur la rocade.