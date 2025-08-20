24 heures dans la tête d’un agent des routes
Depuis le début de l’année, les agents des routes ont été heurtés à 130 reprises. 3 agents des routes sont morts en 3 mois.
Pourquoi ?
Manque de vigilance, inattention, vitesse excessive…
Pour protéger la vie de ceux qui nous protègent, adoptez les bons réflexes :
- respectez le corridor de sécurité ;
- ne vous laissez pas distraire ;
- ne roulez jamais sur la bande d’arrêt d’urgence.
Dans le cadre de la prévention auprès des jeunes permis, la Sécurité routière diffuse une newsletter d’actualité mensuelle "C’est Permis+".
L’interview d’un agent de la DIRA a fait la une de son édition du mois d’août.
Un grand merci à Julien du CEI de La Rochelle pour sa prise de parole, son témoignage et ses conseils.
24 heures dans la tête d’un agent des routes (vidéo, durée : 1 min 55 s)
Sécurité routière
