24 heures dans la tête d’un agent des routes

Depuis le début de l’année, les agents des routes ont été heurtés à 130 reprises. 3 agents des routes sont morts en 3 mois.

Pourquoi ?
Manque de vigilance, inattention, vitesse excessive…

Pour protéger la vie de ceux qui nous protègent, adoptez les bons réflexes :

  • respectez le corridor de sécurité ;
  • ne vous laissez pas distraire ;
  • ne roulez jamais sur la bande d’arrêt d’urgence.

Dans le cadre de la prévention auprès des jeunes permis, la Sécurité routière diffuse une newsletter d’actualité mensuelle "C’est Permis+".

L’interview d’un agent de la DIRA a fait la une de son édition du mois d’août.

Un grand merci à Julien du CEI de La Rochelle pour sa prise de parole, son témoignage et ses conseils.

Lien vers la newsletter

24 heures dans la tête d’un agent des routes (vidéo, durée : 1 min 55 s)

Sécurité routière

Partager la page

S'abonner

Sur le même sujet

Sécurité routière : Quand « vacances » rime avec « prudence »

  • Sécurité Routière

30 juillet 2025

Signalement des véhicules d’intervention sur Waze – la DIRA en pôle position !

Il est désormais possible de signaler nos véhicules d'intervention sur Waze via le module interventions de PRISM

  • Sécurité Routière

18 juin 2025

La DIRA présente au Trophée des routiers

  • DIR Atlantique

13 juin 2025

Le rapport d’activité 2024 de la DIR Atlantique vient de paraitre !

Le rapport d'activité 2024 de la DIR Atlantique vient de paraitre. Vous pouvez le consulter en ligne. Bonne lecture !

  • DIR Atlantique

7 mai 2025

Haut de page