16 mai 2011 - Gironde : Fermeture du pont François Mitterrand

Le pont François Mitterrand qui permet à la rocade Est de Bordeaux de franchir la Garonne va faire l’objet d’importants travaux de réfection

de chaussée pour un coût de 600 000 euros entièrement pris en charge par l’Etat (direction interdépartementale des routes Atlantique). Outre le confort et la sécurité des usagers, ces travaux ont vocation à diminuer les nuisances sonores générées par la circulation sur la rocade.

Les travaux débuteront ce lundi 16 mai et s’achèveront le vendredi 27 mai 2011. Ils nécessiteront des interdictions de circulation :

Du 16 au 20 mai 2011, chaque nuit de 21 heures à 6 heures, la rocade intérieure sera interdite à la circulation entre les échangeurs 21 et 22 : les usagers seront déviés par l’échangeur 22 vers la rocade extérieure qu’ils emprunteront pour rejoindreleur destination.

Du 23 au 27 mai 2011, chaque nuit de 21 heures à 6 heures, la rocade extérieure sera interdite à la circulation entre les échangeurs 21 et 22 : les usagers seront déviés par l’échangeur 21, l’autoroute A631 jusqu’au giratoire du MIN (Bordeaux) et retour par l’autoroute A631 jusqu’à l’échangeur 21 où ils accèderont à la rocade intérieure qu’ils emprunteront pour rejoindre leur destination.

Les fermetures seront confirmées aux usagers par les panneaux à messages variables de la rocade.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à faire preuve d’une prudence renforcée au droit de ces travaux, en respectant scrupuleusement la signalisation.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Bordeaux/Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement au : 05 56 87 74 00.

Contacts presse

Préfecture : Sophie BILLA - 05 56 90 60 18 / 06 07 62 05 99

DIRA : Sylvie BONSON - 05 57 81 65 13

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