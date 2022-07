16 août 2011 - Fermetures à la circulation de la RN141 au droit de l’échangeur des Planes avec la RN10

Fermetures à la circulation de la RN141 au droit de l’échangeur des Planes avec la RN10 et déviations pour travaux de nuit du 16 au 26 août 2011

L’état de la chaussée de la RN 141 au droit de l’échangeur avec la RN10 sur la commune de Saint-Yriex nécessite une réhabilitation.

Par voie de conséquence, M. le Préfet de la Charente indique que pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants pendant ces travaux, la chaussée doit être en tout ou partie interdite de la circulation. Compte tenu des trafics quotidiens dans ce secteur, les dispositions temporaires d’interdiction de circulation pour ces travaux sont mises en œuvre chaque nuit de 20h00 à 6h00, des semaines :

du 16 août 2011 à 20h00 au 19 août 2011 à 6h00 ;

; du 22 août 2011 à 20h00 au 26 août 2011 à 6h00.

Les usagers de la RN141 sont déviés par la RD103, le RD939 et la RN1141.

De plus, chaque nuit de 20h00 à 6h00, dans la semaine du 16 août 2011 à 20h00 au 19 août 2011 à 6h00, les bretelles de l’échangeur des Planes entre la RN10 et la RN141 peuvent être alternativement fermées à la circulation :

les usagers qui veulent accéder à la RN10 dans le sens Poitiers vers Bordeaux quand la bretelle d’entrée est fermée dans l’échangeur des Planes, sont déviés par la bretelle d’entrée dans le sens Bordeaux vers Poitiers de la RN10 dans cet échangeur, et réorientés vers le sens Poitiers vers Bordeaux de la RN10 via l’échangeur entre RN10 et RN1141 et l’échangeur entre la RN1141 et le RD57 ;

les usagers qui veulent sortir du sens Bordeaux vers Poitiers de la RN10 quand la bretelle de sortie est fermée dans l’échangeur des Planes, sont déviés par la bretelle de sortie dans le sens Poitiers vers Bordeaux de la RN 10 dans cet échangeur, via l’échangeur entre la RN10 et la RN1141 et l’échangeur entre la RN1141 et la RD57 ;

les usagers qui veulent accéder à la RN10 dans le sens Bordeaux vers Poitiers quand la bretelle d’entrée est fermée dans l’échangeur des Planes, sont déviés par la bretelle d’entrée dans le sens Poitiers vers Bordeaux de la RN10 dans cet échangeur, et réorientés vers le sens le sens Bordeaux vers Poitiers de la RN10 via l’échangeur de Basseau ;

les usagers qui veulent sortir du sens Poitiers vers Bordeaux de la RN10 quand la bretelle de sortie est fermée dans l’échangeur des Planes, sont déviés par la bretelle de sortie du sens Bordeaux vers Poitiers de la RN10 dans cet échangeur, via l’échangeur de Basseau.

Pour leur sécurité et celle des intervenants pendant ces travaux menés en coordination avec ceux sur les RD941 et RD939 réalisés par le Conseil Général de la Charente, les usagers sont invités à maintenir vigilance et prudence en respectant scrupuleusement la signalisation.

Le district d’Angoulême de la DIR Atlantique est à la disposition des usagers pour tout renseignement - Tél. 05 45 61 95 54

Téléchargez le