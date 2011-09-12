12 sept 2011 - Pyrénées Atlantiques : Travaux sur la RN 134 cote de Belair

Dans le cadre des aménagements ponctuels pour l’amélioration de la sécurité de la RN134, le dévers, les bandes latérales, les glissières et la signalisation de la cote de Belair sur la RN134 doivent être repris.

Ces travaux financés par l’État (direction interdépartementale des route Atlantique) se déroulent du 12 septembre au 21 octobre 2011.

Pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants, les travaux sont menés par tronçons longs de 200 m, pour lesquels la circulation est alternée.

Pendant toute la durée des travaux, la voie de gauche du sens Gan vers Oloron est neutralisée. La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 km/h.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à renforceer encore leur vigilance et leur prudence en respectant strictement la réglementation signalée.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Pau-Oloron) est à la disposition des usagers pour toute information

(05 59 80 86 69).

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