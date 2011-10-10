10 octobre 2011 - Gironde : RN 250 Fermetures de nuit entre les carrefours de La Hume et du Pyla

Afin de colmater les fissures dans la chaussée de la RN250 entre les carrefours de la Hume et l’échangeur du Pyla, la circulation sera interdite chaque nuit de 20h00 à 6h00, du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2011, successivement pour les sections :

entre les carrefours de La Hume et de Bonneval ;

entre les carrefours de Bonneval et de Cazaux ;

entre le carrefour de Cazaux et l’échangeur du Pyla.

Les usagers seront déviés par des itinéraires fléchés empruntant la voirie locale. Ils sont invités à la plus grande vigilance, en respectant scrupuleusement la signalisation en place.

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition des usagers pour tout renseignement (05.56.87.74.00).

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