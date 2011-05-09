09 mai 2011 - Gironde : A 660 - Réfection de la chaussée Bordeaux/Arcachon entre les échangeurs de Beauchamps et de Facture

La chaussée de l’autoroute A660 entre l’échangeur de Beauchamps (A63/A660) et l’échangeur de Facture nécessite des réparations lourdes qui ont été programmées en 2011 pour un montant de 1 M€ et qui seront prises en charge par l’État.

Ces travaux s’effectueront du lundi 9 mai au vendredi 27 mai 2011, chaque nuit de semaine, de 20h00 à 6h00.

Pendant les travaux, la circulation dans le sens Bordeaux/Arcachon sera basculée sur la chaussée opposée - sens Arcachon/Bordeaux - où chaque voie sera ouverte à un seul sens de circulation.

Les usagers en provenance de l’autoroute A63, souhaitant sortir à l’échangeur de Mios, seront déviés par l’échangeur de Facture et le réseau départemental. Les usagers souhaitant accéder à l’A660 vers Arcachon par l’échangeur de Mios seront déviés par le réseau départemental vers l’échangeur de Facture.

Pendant toute la période du 9 au 27 mai 2011, la vitesse maximale autorisée sera réduite à 90 km/h dans les deux sens de circulation.

Pendant les nuits des 9 au 10 mai 2011 et des 17 au 18 mai 2011, l’accès à l’autoroute A660 depuis l’autoroute A63 par l’échangeur de Beauchamp (n°22) sera interdit. Les usagers seront déviés à partir des échangeurs de Marcheprime (n°23) et de Salles (n°21) sur l’A63 par le réseau départemental vers l’échangeur de Facture sur l’A660.

Pour leur sécurité et celle des intervenants, les usagers sont invités à faire preuve d’une prudence renforcée au droit de ces travaux, en respectant scrupuleusement la signalisation.

La DIR Atlantique (district de Mios) se tient à la disposition des usagers pour tout renseignement complémentaire : 05 57 71 14 14.

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