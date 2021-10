VIENNE : RN 10 - travaux de mise aux normes en faveur de la sécurité et de l’environnement sur le secteur de Croutelle-Ligugé

L’opération de mise aux normes de la RN 10 en faveur de la sécurité et de l’environnement dans la Vienne a été déclarée d’utilité publique le 18 décembre 2020. Elle porte sur 3 secteurs : Croutelle-Ligugé, Ruffigny-Vivonne et Vivonne-les Minières, avec la suppression de 6 carrefours plans et l’aménagement en contrepartie de 3 échangeurs routiers complets permettant de sécuriser les connexions à la RN 10 ainsi que sa traversée par des passages supérieurs.

Depuis le lundi 4 octobre 2021, l’opération est entrée dans sa phase opérationnelle avec le lancement des travaux de terrassement d’assainissement et de chaussées sur le premier secteur de Croutelle-Ligugé (échangeur RD611/RN10).

Ces travaux vont nécessiter les mesures d’exploitation suivantes au droit de l’ouvrage d’art de Croutelle :

fermeture du sens sud→nord de la RN10 (déviations 4 (format pdf - 204.7 ko - 18/10/2021) 5 (format pdf - 523.3 ko - 18/10/2021) 8 (format pdf - 490.3 ko - 18/10/2021) du samedi 16 octobre à 20h00 au lundi 18 octobre à 6h00 ;

(déviations fermeture de la bretelle de sortie vers Croutelle sens sud→nord de la RN10 ( déviation 6 (format pdf - 216.4 ko - 18/10/2021) du samedi 16 octobre à 20h00 au jeudi 30 décembre à 21h00.

(

Les usagers sont invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en respectant la signalisation temporaire directionnelle et de police en place, pour leur sécurité et celle des intervenants.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont également invités à consulter le site internet Bison futé et dira.fr.

Cette opération routière, inscrite au contrat de plan État-Région 2015-2020 pour un montant de 38,5 M€, est financée à 100 % par l’État. La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de cette opération sont assurées par la direction interdépartementale des routes (DIR) Atlantique.