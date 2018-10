Sécurité des agents des routes : "À vous aussi d’écarter le danger !"

Le réseau routier de l’État c’est :

2% du linéaire des routes de France ;

; 30% du trafic routier total ;

; 9000 agents travaillent chaque jour sur ces routes et autoroutes pour la sécurité des usagers.

Les agents réalisent 800 000 interventions par an pour :

baliser les chantiers ;

entretenir le réseau (élagage, fauchage, inspections, réparation de glissière, remplacement ou nettoyage de la signalisation…) ;

sécuriser des zones d’accidents (pannes, obstacle divers, accidents, etc.) ;

assurer la viabilité hivernale. Flyer (cliquer pour l’ouvrir)

Une recrudescence des accidents

Entre 2014 et 20107, les accidents sur zones de chantier ou d’intervention ont augmenté de 34% sur le réseau routier national. Depuis 2017, on enregistre presque 6 accidents par semaine. Et ces accidents font de plus en plus de victimes parmi les usagers de la route : +50% entre 2014 et 2017.



Au total, sur ces quatre dernières années, on déplore :

parmi les usagers : 300 blessés et 9 tués ;

blessés et tués ; parmi les agents des routes : 120 blessés et 3 tués.

À l’origine de ces accidents se trouve presque toujours une faute de comportement du conducteur :

un manque de vigilance des usagers est le facteur prépondérant mis en cause dans plus de la moitié de ces accidents. Il peut être lié à l’utilisation de distracteurs comme le téléphone portable ou à la fatigue.

le non-respect des distances de sécurité avec le véhicule qui précède ce qui, en particulier pour les poids-lourds, a pour conséquence de masquer la visibilité des conducteurs sur la présence de chantiers ;

le fait de circuler en débordant sur la bande d’arrêt d’urgence ;

le rabattement tardif avant le début d’un chantier ;

une vitesse excessive.

Restez vigilants en toutes circonstances

Vous passez souvent tout près des agents des routes. Alors… Pour leur sécurité, comme pour la vôtre :

En conduisant, Soyez attentif à chaque instant : ne vous laissez pas distraire ; laissez votre téléphone de côté ; faites des pauses régulières.

Pour les professionnels : respectez les distances de sécurité ; ne mordez pas sur la bande d’arrêt d’urgence ; respectez vos temps de conduite.

À l’approche d’un chantier ou d’un véhicule d’intervention, adaptez votre comportement sans attendre 1] ralentissez ; augmentez les distances de sécurité ; si possible changez de voie ; sinon, écartez-vous au maximum.



