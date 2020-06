Reprendre la route après le confinement

Depuis le début de la crise du COVID-19, la baisse significative du trafic s’est accompagnée d’une nette élévation des vitesses et des comportements dangereux sur nos routes nationales. Pendant le confinement, sur les routes désertées, certains automobilistes ont adopté des comportements à risque et/ou pris de mauvaises habitudes de circulation, en particulier concernant la vitesse.

9000 agents travaillent quotidiennement sur les réseaux routiers et autoroutiers de l’État. Ils y réalisent près de 800000 interventions par an pour baliser les chantiers, entretenir le réseau, sécuriser les zones d’incidents ou assurer le déneigement en hiver.



Entre 2014 et 2018, les accidents sur zones de chantier ou d’intervention ont augmenté de 24% sur le réseau routier national. Sur ces cinq années, on déplore :

150 blessés et 4 tués parmi les agents de la route ;

370 blessés et 13 tués parmi les usagers.

Ces accidents sont presque toujours dûs à des comportements inadaptés de la part des usagers de la route, et en premier lieu à un défaut d’attention.

Dans le contexte actuel où le trafic routier augmente pour se rapprocher progressivement de son niveau habituel, tous les usagers, en particulier les professionnels du transport, doivent maintenir la plus grande vigilance en toutes circonstances et adapter leur comportement sans attendre à l’approche d’un chantier ou d’un véhicule d’intervention.



La Sécurité routière rappelle dans ce contexte qu’il est essentiel de respecter l’ensemble des règles de circulation, et de redoubler de vigilance, pour que ce retour sur les routes se déroule dans les meilleures conditions.

Dans sa nouvelle campagne, la Sécurité routière invite les Français à prolonger sur la route les comportements de prudence et de solidarité qui se sont si fortement incarnés pendant ces deux mois :

https://www.securite-routiere.gouv.fr/reprendre-la-route-apres-le-confinement-nos-conseils

Elle a également demandé aux meilleurs experts leurs conseils :

https://www.securite-routiere.gouv.fr/conseils-de-champions-et-de-la-securite-routiere-pour-reprendre-la-route